Cade in una scarpata con il trattore muore l’ex sindaco

Cade in una scarpata con il trattore, muore Nicola Milani, 60 anni, già sindaco di Boville Ernica. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio mentre Milani era al lavoro nella sua vigna, nella zona di di via Scrima.L’uomo era uscito di casa verso le 16 per andare nei campi ma verso le 19 non vedendolo tornare i familiari preoccupati hanno avvisato le forze dell’ordine ed i carabinieri della Compagnia di Alatri lo hanno ritrovato verso le 23 di giovedì sera ma oramai era privo di vita.