Una serata come tante, assieme agli amici, per passare una notte spensierata. Un ragazzo di 23 anni, di Ranica, è rimasto gravemente ferito la notte scorsa battendo la testa dopo essere caduto da una scala alla discoteca Vibe di Treviolo tra Milano e Bergamo. Il giovane è stato subito soccorso e trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 15:01

