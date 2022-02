È caduta da cavallo e ha ricevuto un calcio al volto dall'animale. È successo in un maneggio alla Cascina Longora di Carpiano, in provincia di Milano, dove una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo la caduta. Sul posto è arrivato il personale del 118 e l'ha portata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda.

