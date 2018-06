Precipita con la bici dentro un fossato durante la gita e muore

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORMONS (Gorizia) - Perde il controllo della bici mentre sta percorrendo una stradina di collina, in località, nel comune di, nell'area del Collio;a bordo strada, coperto dalla vegetazione, e finisce contro alberi e rocce. L'impatto è tremendo.Muore all'istante per le gravissime ferite riportate. È successo poco prima delle 18 di oggi, sabato 30 giugno e il corpo delè stato notato per caso da un passante che ha dato l'allarme.Sul posto sono intervenuti subito i sanitari con una ambulanza e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. Per l'uomo, che, di una etàanni, non c'era più nulla da fare. Sono in corso le operazioni di recupero e di identificazione.