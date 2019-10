Infarto fatale al fratello che lo cura: disabile muore di inedia in casa

I particolari sul Gazzettino del 12 ottobre

PADOVA - Tragedia della solitudine a Padova. I cadaveri di due fratelli sono stati trovati in una casa del centro, questa sera, in Riviera Paleocapa a due passi dalle Piazze e dal centro.Si tratta di due ultra 70enni che vivevano assieme: uno dei due avrebbe accusato un malore, pare un infarto, e sarebbe morto sul colpo. L'altro fratello - che era disabile e infermo - è deceduto perchè nessuno l'ha potuto assistere, una terribile morte per inedia.Secondo i residenti i due anziani non si vedevano da tempo. Sul posto gli investigatori della polizia scientifica.