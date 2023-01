Cadavere con il volto sfigurato sulle scale della Grotta di Nettuno, la macabra scoperta ad Alghero: è giallo

Un uomo morto e con il volto sfigurato, adagiato sulla scalinata della Grotta di Nettuno, ad Alghero. La macabra scoperta è stata fatta domenica mattina. A incontrare il cadavere è stato un dipendente, addetto alla manutenzione, che ha subito avvisato le forze dell'ordine. Scattata l'indagine sul caso.

Il cadavere è stato ritrovato in una zona riverso sui gradini che conducono al complesso carsico sul versante occidentale di Capo Caccia, la Escala del Cabirol, riporta l'Unione Sarda. In questo periodo la scalinata è chiusa al pubblico per via del meteo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica. L'uomo, scoperto da un dipendente domenica mattina, sarebbe morto almeno 24 ore prima. Il volto sfigurato potrebbe invece essere opera della fauna locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alghero.