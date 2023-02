Cadavere di un 21enne ritrovato nella scarpata, tre fermi per l'omicidio di Natale

MANDURIA - Tre fermi nella notte per l'omicidio del 21enne Natale Naser Bahtijari, trovato cadavere giovedì scorso in una scarpata delle campagne di Manduria, in provincia di Taranto. I provvedimenti sono stati eseguiti dai poliziotti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Cosimo Romano, al termine di un'attività condotta a tamburo battente dalla Polizia sin dal mattino del ritrovamento dello sfortunato ragazzo, originario di Lecce. I provvedimenti sono stati disposti dai magistrati della Direzione Distrettuale antimafia.

Il delitto

Il corpo del giovane è stato trovato nell'agro di Manduria, in contrada "Cittu Cittu", giovedì scorso, dopo la segnalazione di un ciclista che ha notato il cadavere riverso sul terreno. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio e non aveva documenti addosso. A denunciare la scomparsa da Lecce del ragazzo era stata la mamma la sera prima. Sull'omicidio sono subito scattate le indagini della squadra Mobile.

Le indagini

Gli accertamenti della Polizia si sono subito concentrati sulla ricostruzione delle ultime ore di vita del giovane e su una violenta lite avvenuta la sera precedente al ritrovamento in un locale del centro di Manduria. Secondo gli investigatori quella rissa sarebbe il punto di partenza del delitto, avvenuto poco dopo nelle campagne in una zona isolata a pochi chilometri dalla quale è stata rinvenuta anche l'auto della vittima.