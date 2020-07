Il cadavere di un ragazzo trovato nel parcheggio dell'Istituto alberghiero: giallo sui motivi della morte

POTENZA - Questa mattina intorno alle 5:30 è stato ritrovato, nelle vicinanze dell'Istituto alberghiero «Umberto Di Pasca» di Potenza, il corpo di un giovane. La zona è ora presidiata dagli uomini della polizia di Stato che stanno effettuando i rilievi e le verifiche del caso. Non c'è ancora alcuna ipotesi sui motivi della morte.

Il cadavere è vicino a un piccolo porticato dello stabile, a pochi metri dalla trafficata via Anzio e ai piedi della scala esterna della scuola, una gradinata in metallo. Pare che sui gradini siano stati trovati alcuni oggetti, ma non è possibile ancora sapere se appartengano al giovane deceduto o meno.

