Cadavere legato a un palo con fil di ferro attorno al collo L'indizio, la lista della spesa

SAN GIULIANO TERME - Il cadavere di un uomo di carnagione chiara e dall'apparente età di 35-40 anni, è stato scoperto stamani, intorno alle 9, in un fosso che costeggia via del Brennero, a San Giuliano Terme (Pisa).Da quanto si apprende, il corpo presenterebbe segni di violenza e sarebbe legato a un palo che sorregge la recinzione metallica al confine con l’area di pertinenza delle Ferrovie e avrebbe un filo di ferro intorno al collo.Sul posto un’ambulanza del 118, polizia e carabinieri. L'uomo era sprovvisto di documenti: in tasca gli sarebbe stato trovato un foglio con una lista della spesa scritta in italiano.