Cadavere fatto a pezzi trovato in campagna: è di una donna

VERONA - Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di campagna. Secondo gli investigatori, la vittima, ancora da identificare, è stata abbandonata sul posto nelle ultime ventiquattro ore.



Le indagini sull'omicidio sono condotte dai Carabinieri del reparto operativo di Verona e della compagnia di Peschiera del Garda, intervenuti sul posto assieme agli uomini della sezione investigazioni scientifiche dell'Arma. Nelle prossime ore verranno svolte le operazioni utili all'identificazione del corpo. Al momento non vi sono ipotesi attendibili sulla natura del delitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA