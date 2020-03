PADOVA - In un appartamento di via Miani, zona Monta' a Padova, questa mattina dopo le 7 è stato rinvenuto cadavere un cittadino cinese di 30 anni. Sul posto polizia e polizia Scientifica. Da un primo riscontro il decesso sembra essere stato causato da un malore. I vicini di casa non hanno notato nulla di strano. Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA