Vaccino Covid-19, Russia: «Pronto in due settimane»

La Russia sostiene di essere pronta in meno di due settimane ad approvare il primo vaccino per il Covid-19. Lo riporta la Cnn, citando le dichiarazioni di funsionari russi che sostengono di lavorare alla data del 10 agosto, o anche prima, per l'approvazione del vaccino, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, nelle Marche preoccupano i nuovi positivi ma è il quarantatreeseimo giorno senza morti/ Il contagio nelle regioni in tempo reale

Ultimo aggiornamento: 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA