Cacciatore si avvicina al cervo credendolo morto, l'animale lo incorna e lo uccide

Ultimo aggiornamento: 16:11

Iluccide ilincornandolo. Thomas Alexander, un appassionato di caccia dell'Arkansas, credeva che la sua preda fosse morta quando si è avvicinato, ma l'animale era solo a terra e ha combattuto per la sua vita uccidendo il cacciatore prima di essere finito.L'uomo, come riporta la stampa locale era uscito per una battuta di caccia. Da anni si era specializzato in quella al cervo e sapeva bene dove trovarli e come compotarsi. Dopo aver sparato contro il grosso animale e averlo visto cadere a terra, ha creduto che fosse morto, ma quando si è avvicinato ha scoperto che non era così. Il cacciatore è stato aggredito dal grosso animale con le sue corna, riportando numerose ferite che gli sono state fatali.Prima di morire Alexander è riuscito a chiamare la moglie che ha allertato i soccorsi. Giunti sul luogo hanno provato a stabilizzare l'uomo, ma una volta in ospedale è morto. La caccia al cervo è considerata tra le più pericolose e solitamente è sconsigliato pratiarla in solitaria.