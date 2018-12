Cacciatore precipita nel dirupo: muore assessore comunale

BELLUNO/CORDIGNANO - Un cacciatore trevigiano di 55 anni, Remo Salatin, di Cordignano dove ricopriva la carica di assessore comunale, è morto oggi, 2 dicembre, verso le 11 dopo essere precipitato per 50 metri in un dirupo mente scendeva con un compagno sul Venal di Montales in Alpago. Inutili i soccorsi di sei sanitari. Sul posto è arrivato subito l'elicottero di Pieve di Cadore, ma il medico non ha potuto che constatare la morte dell'uomo. Il 118 era stato allertato dall'altro cacciatore che non vedeva più il compagno. La salma è stata ricomposta, recuperata con un verricello e portata a valle.

