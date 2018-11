Il cacciatore cade e muore nel bosco: i suoi cani lo vegliano per sei giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ARCANGELO - Immobile tra la terra bagnata e la vegetazione protetto dall’abbraccio dei suoi due Breton. Ieri intorno alle 12.10 sono stati i cani del Gruppo Cinofilo di Bologna (Askan e Simba) a portare le squadre di ricerca nel punto dove il corpo di Giovanni Succi giaceva senza vita da oramai sei giorni. I suoi due cani, madre e figlia, lo hanno vegliato per tutto questo tempo senza mai allontanarsi come dimostrano le condizioni di denutrizione e inedia in cui sono stati trovati resistendo a fame e sete per proteggerlo e senza tentare di tornare a casa, nonostante si trovassero a 10 minuti di cammino da dove il pensionato aveva lasciato la sua auto.Quando sul posto sono arrivati i soccorritori hanno dovuto prendere in braccio le due bestiole sfinite che non volevano staccarsi dal cadavere di Succi. Per il cacciatore, 69 anni di Santarcangelo , una morte crudele avvenuta lo stesso giorno della scomparsa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Rimini Succi si sarebbe chinato a raccogliere delle beccacce a cui aveva sparato inciampando però in un tronco. Forse nel tentativo di rimanere in piede il 69enne si è fatto forza appoggiandosi sul fucile ma cadendo a terra l’arma gli si è conficcata sotto il mento. Il pm Marino Cerioni ha disposto l’esame autoptico e la salma e stata trasferita all’obitorio dell’ospedale civile di Rimini. Giovanni Succi lascia la moglie Loredana e il figlio Omar.