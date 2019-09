Bustine di zucchero sessiste, la denuncia sul web contro un bar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARANTO - A tenerle in bella mostra sul bancone sarebbe un bar del Tarantino ma visto che si tratta di bustine di zucchero è molto probabile che circolino anche in altri luoghi. A colpire e finire in rete non è stato però il contenuto delle buste, ma la battuta che c'è stampata sopra: «Che belle gambe, a che ora aprono?". Una frase infelice e sessista che è finita sulla pagina Facebbok "Donna a Sud" scatenando l'indignazione dei più.Il caso non è certo isolato. Di pubblicità esplicitamente e talvolta sessiste più per ignoranza che per intenzione ne esistono ancora a bizzeffe. E spesso finiscono sui social dove a fronte dei tanti che si indignano per l'arretratezza culturale dei contenuti non mancano coloro che giustificano la cosa minimizzando l'accaduto al grido di "fatevi una risata".