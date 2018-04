Bus precipita in un dirupo «27 morti, 23 sono bambini» Strage in India

Strage di bambini in India. Un autobus è precipitato in una gola nello stato indiano dell'Himachal Pradesh. Il veicolo stava percorrendo una stada di montagna quando è precipitato. I bambini che hanno perso la vita sarebbero almeno 23: le vittime, secondo le informazioni diffuse, hanno tra i 6 e gli 11 anni. Non è chiara la causa dell'incidente, su cui è stata aperta un'inchiesta.







Nell'incidente hanno perso la vita anche 4 adulti: l'autista, due insegnanti e un'altra donna. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, 11 bambini sono rimasti feriti. Il mezzo è stato rinvenuto in un dirupo di 90 metri. «Abbiamo recuperato i corpi», ha detto Santosh Patial, capo della polizia del distretto di Kangra, alla Dpa.

Le operazioni di soccorso sono quasi concluse, ma non è escluso che il bilancio della tragedia possa ulteriormente aggravarsi. Non è chiara la causa dell'incidente, ma secondo alcune testimonianze l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva stretta.

