Rom incendia bus e fugge: incastrato dalle telecamere. Un altro mezzo in fiamme

Ancora autobus in fiamme a Roma, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Ieri sera, intorno alle 22,30, un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione. «La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita visionandole immagini di videosorveglianza».«Atac ha immediatamente allertato le forze dell'ordine - si legge nella nota - che hanno attivato le indagini per identificare l'uomo, e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Non ci sono stateconseguenze per le persone né danni ulteriori».Alla Bufalotta invece è andato a fuoco un autobus della linea 80. Intorno alle 11,20 una squadra del comando dei vigili del fuoco è intervenuta al capolinea Atac, che si trova all'altezza del civico 325 perché la parte posteriore del bus era avvolta dalle fiamme. A prendere fuoco il vano motore dell'autobus. L'incendio è stato spento, non risultato al momento feriti e intossicati. Il primo a intervenire è stato l'autista del bus che ha cercato di arginare le fiamme in attesa dell'arrivo dei pompieri. Si cerca adesso di capire la ragione per cui il bus ha preso fuoco, l'ennesimo incendio di un mezzo pubblico nella Capitale.Dall'inizio dell'anno, fa sapere Atac, si sono verificati 11 incendi di bus, «nello stesso periodo del 2018 erano stati 25».