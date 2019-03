Rahmi, eroe a 13 anni: «Ho nascosto il telefonino per dare l'allarme»

di Claudia Guasco

A vederli correre dietro al pallone, nella palestra dell'istituto Margherita Hack di San Donato dove sono seguiti dagli psicologi, sembrano alunni al ritorno da una gita. Invece sono dei sopravvissuti: «Abbiamo pensato che saremmo morti, che era l'ultimo giorno della nostra vita», confessa Luca, dodici anni e felpa bianca annerita dal fumo. «Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco». Alla fine lo ha fatto davvero, ma i carabinieri sono riusciti a far scendere in tempo tutti i ragazzini, che di quell'ora da ostaggi hanno un ricordo nitido e terribile. «Avevamo tantissima paura di morire». Era quello che voleva Ousseynou Sy, che gridava come un ossesso «oggi da qui non esce vivo nessuno, dovete morire tutti vuoi italiani» . Ma non ha fatto i conti con Rahmi, tredici anni, che per primo ha chiamato i soccorsi dal pullman a sequestro in corso.«Era lucido, è stato furbo - racconta il suo amico Adam, 12 anni, seconda B - L'autista ha fatto raccogliere tutti i telefoni, ma lui ne ha tenuto uno e poi ha chiamato i carabinieri. Poi anche io ho richiamato, ho fatto il 112 e abbiamo cercato di spiegare dove eravamo». Intanto un'insegnante riesce a contattare la scuola: «Sentivamo le urla dei ragazzi, le loro richiesta di aiuto. È stato terribile», ricorda la preside Cristina Rabbaglio. Nel frattempo a bordo un ragazzino eroe ha preso in pungo la situazione. «Rahmi ci diceva: State calmi, la polizia sta arrivando, poi abbiamo anche provato a rompere il vetro con i calci, mentre lui guidava, e facevamo i segni dal finestrino indicando 1-1-2, sperando che le persone fuori li vedessero», raccontano i compagni. Dopo la telefonata ai carabinieri, Adam riesce a contattare i genitori, è in lacrime: «Ho detto a mio papà che c'era un uomo che voleva ucciderci, dovevano chiamare la polizia. Poi ho riattaccato subito perché l'autista si è fermato e ho avuto paura succedesse qualcosa di brutto». Quando i militari bloccano il bus la scena è angosciante: «I bambini bussavano sui vetri, battevano, chiedevano aiuto - dice il tenente Valerio Azzone - e noi siamo riusciti a tirarli fuori mentre l'attentatore aveva già rimesso in moto il mezzo, perché aveva capito che dei bambini stavano uscendo». Ma loro ce l'hanno fatta e, tra le fiamme alte e il fumo denso, si sono abbracciati piangendo guardando la carcassa del pullman.