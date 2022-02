Guerra Russia-Ucraina, boom richieste per bunker in casa. L'esperto: «Isteria ingiustificata»

Boom di richieste dal Centro e Nord Italia per farsi costruire un bunker sotto casa. La corsa al rifugio di massima sicurezza è partita dopo l'invasione dell'Ucraina con decine di persone pronte a spendere fino a 90mila euro per «proteggere la propria famiglia». E' quanto racconta Giulio Cavicchioli, titolare della 'Minus Energie', impresa mantovana che, per conto di un'azienda svizzera che opera anche nel settore militare, da anni importa sistemi per la realizzazione di rifugi e bunker. «Le richieste per la realizzazione di bunker - spiega Cavicchioli - sono improvvisamente aumentate dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: mi dispiace che sia tutto legato ad un impulso emotivo. C'è un'ingiustificata isteria dovuta alla paura della guerra anche qui in Italia e questo mi dispiace molto, mi sembra una avvilente corsa all'acquisto».

Da giovedì scorso il titolare dell'azienda riceve in media una decina di richieste al giorno, tra mail e telefonate: «di queste, la metà arriva da gente sprovveduta e disorientata sul da farsi mentre finora una decina di persone si sono attivate concretamente per realizzare un bunker sotto la propria villa». Le richieste - spiega ancora Cavicchioli - arrivano soprattutto da professionisti e gente benestante (i costi variano tra i 50 e 90mila euro) del Centro e del Nord Italia che desiderano «proteggere - dicono - la propria famiglia».

