Viene preso in giro dai bulli perché è fidanzato col trans 20enne si toglie la vita

di Alessia Strinati

Vienee siMaurice Willoughby,di Filadelfia, si è suicidato dopo la divulgazione in rete di un filmato in cui viene preso in giro dai bulli perché sta con una trans. Il 20enne si è tolto la vita dopo essersi, Faith Palmer, a seguito di una battaglia contro la tossicodioendenza.Maurice aveva apertamente parlato della sua relazione, in un live su Facebook aveva spiegato di essersi innamorato di una trans. Era stato denigrato per questo, ma aveva lottato per il loro amore: «Voi tutti potete dire ciò che volete di Faith, non mi interessa davvero se per voi non è passabile, non mi importa se non è nata donna, è una donna per me e amo i suoi difetti. Se io sono felice, dovreste essere felici per me», aveva scritto sempre sui social.Poi però le cose con Faith erano iniziate ad andare male. Maurice aveva a lungo lottato contro la tossicodipendenza, che lo aveva reso fragile e vulnerabile e le prese in giro dei bulli hanno fatto il resto. Il 20enne non ha retto lo stress e la pressione e si è tolto la vita impiccandosi in casa sua. Gli amici e le associazioni per i diritti dei trans lo hanno ricordato con diversi messaggi sui social, tra cui la sua amata Faith.