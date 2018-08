Bull terrier sfugge al padrone attacca cagnolino e prende a morsi due donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Paura domenica sera per due signore di Giavenale a passeggio con un cagnolino al guinzaglio. Poco dopo le 21.30 lungo via Villa Beltrame le due amiche hanno visto unsfuggito al controllo del padrone correre incontro a loro eil piccolo amico a quattro zampe. Le due donne hanno cercato di proteggere il cagnolino dal rapido assolto del molosso e prima dell’arrivo del proprietario sono state perse a morsi, con: al polpaccio e all’avambraccio una signora e all’avambraccio l’amica.Il proprietario del Bull terrier è riuscito a bloccare il grosso cane dopo essereassieme alle due donne nel fossato a lato strada, riportando escoriazioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dellae Alto Vicentino che al momento non ha elevatoperchè entrambi i cani erano tenuti al guinzaglio e dotati del chip identificativo, come rilevato dal servizio veterinario dell’Ulss 7. Le due donne sono ricorse al pronto soccorso dove sono state medicate per ferite superficiali.