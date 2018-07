Brutale omicidio: 22enne freddato con un colpo alla testa. È caccia ai killer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELISSANO - Pare sia stato ucciso con un solo colpo di pistola alla testa e successivamente travolto e trascinato sull'asfalto da un'auto in transito quando era già morto. E' accaduto a mezzanotte a Melissano sulla strada che conduce ad Ugento, a meno di un chilometro dal centro abitato. Una vera e propria esecuzione sembrerebbe essere quella di Francesco Fasano, 22 anni compiuti il 19 luglio scorso.Sul posto i carabinieri hanno trovato un'auto, una Ford Fiesta appartenente a una persona di Melissano. Non è chiaro se si tratti del mezzo con cui Fasano ha raggiunto il posto dove poi è stato ucciso. L'auto è stata sequestrata, mentre il corpo del giovane è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecce, dove verrà sottoposto ad autopsia.Un altro omicidio in paese dopo quello del 27 marzo in cui fu ammazzato Manuele Cesari. Il rinvenimento del cadavere, si diceva, intorno alla mezzanotte. Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Lecce, del Nucleo operativo e radiomobile di Casarano e della stazione di Melissano su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunità. Gli investigatori in queste ore stanno ascoltando i familiari e gli amici della vittima, per cercare di risalire a qualche elemento che possa indirizzare sulla strada giusta.