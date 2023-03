Bruno Astorre morto in Senato, il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni: tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci. Meloni: «Sono turbata»

ROMA - Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni. Indaga la polizia di piazza Sant’Eustachio. Secondi fonti della polizia, l'uomo si sarebbe lanciato dal quarto piano della finestra interna che affaccia sul cortile. È questa l'ipotesi che sembra prevalere, mentre sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica, nei commenti che si registrano nella piazza dove tantissimi parlamentari si sono riuniti per il cordoglio, dopo la notizia della scomparsa del senatore dem. Fonti parlamentari confermano l'ipotesi di un gesto volontario.

La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio. È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno.

Astorre, una vita per la politica

Avrebbe compiuto 60 anni, la settimana prossima Bruno Astorre. Era nato a Roma l'11 marzo 1963. Senatore Pd di lungo corso, era a palazzo Madama dal 2013. Dal 2018 segretario regionale del Pd nel Lazio, ultimo impegno le recenti elezioni regionali. Una lunga carriera politica iniziata nel Ppi, proseguita nella Margherita e quindi nel Pd. Nel 2021 si era sposato con Francesca Sbardella, sindaca Pd di Frascati. E alla cerimonia avevano preso parte tanti dirigenti dem laziali, da Nicola Zingaretti a Luigi Zanda e Dario Franceschini, della cui componente - Areadem - Astorre era una delle colonne portanti. «Ciao Bruno, amico di una vita», ha scritto Franceschini su Twitter. «Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi». Astorre aveva iniziato il suo impegno politico con la Democrazia Cristiana. Con il Ppi viene eletto consigliere comunale a Colonna nel 1995 e quindi nel Consiglio provinciale di Roma nel 1998. Dal 2003 è in Regione Lazio dove ricopre la carica di assessore ai Lavori Pubblici ed alla Casa nella giunta Marrazzo e poi è presidente del consiglio regionale. Nel 2012 partecipa e vince nelle 'parlamentariè indette dal Pd di Pier Luigi Bersani e alle politiche del 2013 viene eletto senatore risultando rieletto nelle successive elezioni del 2018 e le ultime a settembre 2022.

Le reazioni

«Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C'è il silenzio. C'è la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari». Lo scrive su twitter Enrico Letta.

«Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica». Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni.

«Profondo dolore ed enorme tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio». Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. «Pur se da posizioni politiche diverse - ha proseguito -, abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie con l'obiettivo di sostenere le istanze dei cittadini e del territorio». «Dedizione e passione - ha aggiunto - hanno contraddistinto tutta la sua storia politica. Confrontarsi con lui, per me, ha sempre rappresentato un proficuo momento di dialogo». «Alla moglie Francesca, alla sua famiglia e alla sua comunità politica giungano le mie più sentite condoglianze», ha concluso.

«Esprimo il più profondo dolore e sconcerto per l'improvvisa morte del collega Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico. Un avversario politico corretto e una persona perbene. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, invio alla famiglia, a tutti i suoi cari e al Pd le più sentite condoglianze». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

A quanto si apprende il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha espresso «grande sgomento» dopo aver ricevuto la notizia dell'improvvisa scomparsa del senatore del Pd Bruno Astorre.

«Le mie condoglianze e quelle del gruppo che presiedo alla famiglia, agli amici di Bruno Astorre e alla comunità del Partito Democratico. Una scomparsa che addolora e lascia sgomenti». Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati.