Vuole vendere i gioielli della mamma per comprare droga: scoppia la lite furiosa

BRUGNERA - Voleva, ne scaturisce lache fa arrivare i carabinieri che a casa trovano una coltivazione di. È finito nei guai undiche la sera del 25 aprile è stato denunciato per la coltivazione illecita.Il giovane aveva acceso un diverbio con la mamma che lo aveva fermato perché si era impossessato di una collana per venderla. Sono dovuti intervenire i carabinieri di Sacile per riportare la calma, ma in casa gli investigatori sono stati catturati da uno strano odore. Nella camera da letto hanno infatti trovato una serra in cui erano coltivate 12 piante che gli sono costati la denuncia.