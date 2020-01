Pavese, ragazzo travolto da un treno in stazione, morto ad appena 26 anni. La dinamica è terribile

Tragedia nella mattinata di oggi a, nel Pavese, all'altezza della stazione ferroviaria: un, di origine nordafricana ma residente a Genova, è morto dopo essere stato investito da un treno stamattina poco dopo le 6. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso del giovane.LEGGI ANCHE:Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti necessari per ricostruire il fatto: secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sembra che il 26enne. Così è sceso a Broni e ha attraversato a piedi i binari per salire sul treno giusto, senza accorgersi del passaggio del Bologna-Voghera che in quel momento stava transitando ad oltre 100 chilometri orari. La circolazione lungo la linea ferroviaria Stradella-Pavia-Milano è rimasta interrotta sino alle 9.30.