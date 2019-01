Spara alla moglie e poi si toglie la vita lei è in condizioni disperate

La donna è ancora in vita, anche se in condizioni disperate, ed è stata trasportata nell'ospedale di Ostuni.In un primo momento fonti investigative avevano dato per morta la donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. E' successo a Carovigno, in provincia di Brindisi: l'epilogo, sembra, nel corso di una lite tra i due.