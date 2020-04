Investito nel cantiere Anas: muore sul colpo un giovane operaio

BRINDISI - Investito mentre lavorava sul ciglio della strada, muore un giovane di 34 anni, Davide Cafueri, nato a Francavilla e residente a Oria, operaio di una ditta impegnata in alcuni lavori di manutenzione stradale per conto dell’Anas. È accaduto questa mattina intorno alle 8 sulla strada statale 613 in direzione Lecce, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Brindisi. L'operaio sarebbe stato investito da un mezzo della sua stessa ditta, durante una manovra all'interno di una delle due corsie chiuse al traffico per eseguire i lavori. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio 118, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi, la polizia stradale e le pattuglie della polizia locale di Brindisi. La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla polizia locale di Brindisi.

Ultimo aggiornamento: 13:03

