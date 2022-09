Scoperto a masturbarsi in auto all'uscita degli alunni dalla scuola: arrestato

I carabinieri lo avrebbero sorpreso mentre si masturbava all'interno della sua autovettura, dinanzi all'ingresso di una scuola. Così è finito ai domiciliari un 33enne di Oria, scoperto dai militari con i pantaloni abbassati nell'abitacolo della sua auto, parcheggiata alle 13, orario di uscita delle scolaresche, poco distante dai cancelli dell'istituto.

L'arresto

I carabinieri della stazione di Oria, intervenuti su segnalazione di alcuni genitori, in attesa dell’uscita degli alunni da due Istituti comprensivi locali situati lungo la stessa via, una volta giunti sul posto hanno in effetti sorpreso il 33enne all’interno del proprio autoveicolo mentre era intento a compiere atti osceni.

Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.