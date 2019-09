L'elefante a passeggio sul marciapiede: ed è più disciplinato dei pedoni

di Michele IURLARO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sarebbe trattato di una breve, ma coreografica passeggiata fuori programma. Il video dell’elefante che passeggia sul marciapiede, registrato in mattinata da un automobilista su viale Spagna, a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi , è destinato a diventare virale.L’animale, che appartiene al circo di casa in questi giorni proprio nel quartiere Peschiera della Città degli Imperiali, sarebbe sfuggito per pochi secondi alle attenzioni del custode, attraversando l’area che ospita gli animali della carovana circense e, appunto, raggiungendo il marciapiede e le auto parcheggiate sotto una abitazione.Senza creare particolari disagi, l’elefante, mansueto e privo di zanne, è stato poi riaccompagnato nell’area attrezzata e riaffidato alle cure del personale del circo.Il video, diventato virale sui social, ha riaperto l’eterno dibattito sulla presenza dei circhi con animali in città. Argomento che, oltre agli internauti, riguarda anche la politica. Qualche anno fa, era il 2015, il consiglio Comunale votò una delibera contraria alla presenza di circhi con animali al seguito sul suolo francavillese. Un documento che, però, non è mai stato regolamentato né attuato.