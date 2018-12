Il figlio non torna, genitori lo trovano col geolocalizzatore ma è morto nell'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVENNA - Un ragazzo di 19 anni, originario di Cellino San Marco in provincia di Brindisi, è morto in un incidente stradale in provincia di Ravenna. Manuel Scarafile, questo il suo nome, stava rientrando l’altra notte a casa quando la sua auto è uscita fuori strada.Dopo lo schianto è scattato l'avviso del dispositivo di geolocalizzazione installato dall'assicurazione nella Fiat Punto del ragazzo, segnale che ha messo in allarme i genitori che si sono messi alla sua ricerca.Sul posto è intervenuta un’equipe medica del 118 ma il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Ravenna.