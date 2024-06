Brindisi, nascose il corpo della madre nel congelatore per riscuotere la sua pensione. Condannato a un anno e 8 mesi

BRINDISI - È stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione Angelo Bellanova, 56enne di Ceglie Messapica che nascose il corpo della madre 82enne nel congelatore per continuare a riscuoterne la pensione. Il tribunale di Brindisi ha disposto la confisca di 10mila euro, somma equivalente alla provvisionale in favore dell'Inps. L'uomo è accusato di occultamento di cadavere ed indebita percezione di erogazioni ai danno dello Stato.

La vicenda

I fatti risalgono al 22 novembre 2022, data in cui fu rivenuto dai carabinieri il corpo congelato di Maria Prudenzia Bellanova nel deposito della villa a Ceglie Messapica dove la donna viveva con il figlio.

Al tempo, alcuni nipoti della vittima, che non riuscivano a sentirla da tempo, allertarono i militari.

Assistito dal suo avvocato Aldo Gianfreda, ha raccontato agli investigatori che quando si è accorto della morte della madre, ha vegliato il corpo per un giorno poi «per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto» avrebbe deciso di occultare il cadavere. Secondo quanto emerso nel corso dell'interrogatorio, madre e figlio avevano un rapporto «di profonda simbiosi» e così l'uomo sarebbe rimasto «traumatizzato» dopo aver capito che la donna era morta.