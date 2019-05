May in lacrime: il 7 giugno mi dimetto «Ho servito il paese che amo»

«Mi dimetterò come leader del Partito conservatore il 7 giugno». Lo ha annunciato in una dichiarazione da Downing street la premier Theresa May, anticipando che il processo per la scelta del suo successore inizierà la settimana successiva.



La premier conclude in lacrime il discorso in cui annuncia le sue dimissioni da Downing Street: «Ho servito il Paese che amo. Io presto lascerò l'incarico che è stato l'onore della mia vita avere. Sono stata la seconda donna primo ministro ma certo non l'ultima. Quindi le parole conclusive, connotate da forte emozione e pronunciate a fatica con le lacrime che evidentemente le salivano agli occhi:

Ho svolto il mio lavoro senza cattiva volontà, ma con enorme e duratura gratitudine per aver avuto l'opportunità di servire il Paese che amo».





May quindi si dimetterà, ma non prima di aver accolto a Londra per una visita di Stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accompagnato dalla moglie Melania, Trump arriverà nella capitale britannica lunedì 3 giugno dove, oltre alla May, sarà ricevuto dalla regina Elisabetta II.

