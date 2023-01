Brescia, donna uccide il marito a coltellate. Il figlio 15enne chiama i soccorsi: «Correte, mamma ha ucciso papà»

BRESCIA - Una donna ha ucciso il marito dopo una lite in casa a Brescia. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato a Nuvolento: a chiamare i soccorsi è stato il figlio 15enne della coppia, che ha assistito alla tragica scena. La madre, Raffaella Ragnoli, ha ucciso a coltellate il padre, il 59enne Romano Fagoni.

All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo che era stato raggiunto da alcune coltellate alla gola, non c'è stato nulla da fare. La donna è stata arrestata nella notte su disposizione del pubblico ministero di turno. Al momento sono ignoti i motivi del gesto: lei casalinga, lui disoccupato, non avevano mai mostrato segni di incomprensioni.