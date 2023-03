Bottigliate in testa a un ragazzo di 25 anni nel parco: morto dopo ore di agonia. Fermato un uomo

BRESCIA - Colpito con una bottiglia in testa, un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale a Brescia dopo ore di agonia. L'aggressione è avvenuta domenica sera in un parco pubblico della città frequentato di notte da senza tetto e sbandati. I carabinieri hanno fermato un trentenne di origini africane che ritengono l'aggressore e che ora è accusato di omicidio.

Chi è il 25enne ucciso

La vittima è un giovane di origini marocchine. sarebbe stato colpito più volte con una bottiglia e si sarebbe poi trascinato fino al parcheggio di via Creta, sanguinante, prima di perdere i sensi e accasciarsi a terra. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti. L'uomo è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche ed è morto lunedì.