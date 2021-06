Brescia, auto travolge passeggino: grave una neonata di 11 mesi, ferita la mamma

Grave incidente stradale a Berlingo (Brescia) nelle prime ore della sera di ieri, che ha visto coinvolta una giovane madre di 24 anni con la neonata figlia di 11 mesi. La mamma stava uscendo di casa per una passeggiata serale spingendo il passeggino con la bambina quando è sopraggiunta all'improvviso una vettura guidata da una donna di 48 anni, incensurata, che le ha investite. Le malcapitate sono state immediatamente soccorse e trasferite agli spedali civili di Brescia per gli accertamenti. La prognosi è ancora in riservata, soprattutto per la neonata che sembrava aver avuto la peggio e per la quale è stato necessario il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso in codice rosso. La responsabile è stata denunciata per lesioni colpose stradali dal personale delle stazione carabinieri di Travagliato ed Erbusco, intervenute sul luogo dell'incidente.

