Brescia, camionista russo accoltella la sua passeggera ucraina in autostrada

BRESCIA - Le tensioni tra due Paesi, la guerra che si sta combattendo nelle strade e la rabbia che si ripercuote anche lontano dai luoghi di battaglia. Per la precisione lungo l'autostrada A4 tra Rovato e Palazzolo dove un camionista russo avrebbe accoltellato verso le 19 di questa sera la sua passeggera di nazionalità ucraina.

La donna, ferita, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia in condizioni serie ma non in pericolo di vita. A riportare la notizia è Brescia Oggi.

