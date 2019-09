Botulino a basso costo alle pazienti: era tossico, veniva dalla Cina

botulino ai suoi pazienti a prezzi stracciati, ma ora è indagata per aver utilizzato delle tossine "fasulle" provenienti dalla Cina. Accade in Florida, dove la dottoressa Francesann Ford è finita al centro di un'indagine della Food and Drug Administration americana. A riferire la vicenda è il 'Washington Post'. Le autorità hanno fatto irruzione nello studio di Ford a Coral Springs all'inizio di questa settimana, dopo un'indagine durata un anno per far luce sulle attività della dottoressa. Iniettavaai suoi pazienti a prezzi stracciati, ma ora è indagata per aver utilizzato delle tossine "fasulle" provenienti dalla. Accade in, dove la dottoressaè finita al centro di un'indagine della Food and Drug Administration americana. A riferire la vicenda è il 'Washington Post'. Le autorità hanno fatto irruzione nello studio di Ford a Coral Springs all'inizio di questa settimana, dopo un'indagine durata un anno per far luce sulle attività della dottoressa.

«Ovviamente, queste sostanza provenienti dalla Cina non sono controllate o approvate in alcun modo», ha detto l'ispettore dello Us Postal Service Ivan Ramirez al Sun Sentinel. Ford è accusata di usare farmaci non approvati dalla Food and Drug Administration su pazienti che avevano acquistato i suoi servizi attraverso Groupon. Ramirez ha avvertito a diffidare da offerte «troppo belle per essere vere».