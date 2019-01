Bambino raccoglie petardo che esplode amputate tutte le dita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Villaricca. Un bambino di soli 11 anni è finito in ospedale per aver raccolto un petardo non esploso raccolto in via Marconi. La folle corsa in ospedale non è servita a salvargli la mano. I medici hanno dovuto amputargli tutte le dita della mano destra. I fatti ieri pomeriggio. Il piccolo si trovava in strada quando ha raccolto il botto che gli è esploso all’improvviso tra le mani. Le urla hanno allertato i residenti della zona e i genitori che lo hanno accompagnato al San Giuliano di Giugliano. I medici non hanno potuto far niente per salvargli le dita.