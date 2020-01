Botti di Capodanno, gatto seviziato e ucciso con i petardi: «Qualcuno ha pensato di festeggiare il nuovo anno così»

Ultimo aggiornamento: 19:59

BRINDISI - Hannomettendogli deiaddosso. Un gesto choc quello che si è svolto adove sul ciglio di viale Arno, nel quartiere Perrino, un gatto è stato trovato mortocon vicino dei petardi. A denunciare l'accaduto è stata Antonella Brunetti, da sempre impegnata nella tutela dei gatti e delle colonie feline, portavoce dell’Aidaa, l’associazione italiana in difesa degli animali e dell’ambiente.La ragazza ha postato su Facebook le immagini dell'animale senza vita e con i segni delle torture sul corpo. «La depravazione e crudeltà é solo dell'uomo», ha scritto la volontaria, «Se qualcuno lo amava qualcun altro ha pensato di festeggiare il nuovo anno così». Chiunque abbia agito ha fatto in modo che i petardi facessero saltare la coda all'animale e lo uccidessero tra atroci sofferenze.Decine sono stati i commenti sotto la foto, di persone che si sono dette scioccate per l'accaduto, indignate dalla crudeltà delle persone, o della persona che ha compiuto il gesto. Ora la polizia locale sta portando avanti delle indagini per individuare i responsabili dell'accaduto.