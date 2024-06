Bossi vota Forza Italia, snobba Vannacci e la Lega: «Sostengo Reguzzoni»

Il fondatore della Lega Nord non molla. A 82 anni e in carrozzina, Umberto Bossi ha votato, accompagnato dal figlio Renzo, questa mattina. Una bella x, ma non una decima - ci arriviamo tra poco - sulla scheda elettorale imbucata presso il seggio allestito nella scuola di via Fabriano a Milano, vicino a via Bellerio, dove ha la residenza. Nella giornata di ieri l'ex segretario della Lega lombarda, Paolo Grimoldi, aveva riferito che il fondatore del Carroccio gli aveva detto che avrebbe votato per Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera della Lega ora in lista con Forza Italia.

La bocciatura di Vannacci

«Mi ha telefonato Bossi con voce molto arrabbiata e mi ha detto: "Fai sapere in giro che io voto Reguzzoni" che come sapete si presenta come candidato indipendente di Forza Italia», ha dichiarato Grimoldi che ha aggiunto: «A Bossi Vannacci non piace assolutamente».

Mentre Marco Reguzzoni si dice soddisfatto dell'annuncio di Bossi anche perché «dimostra la mia coerenza». Ed è «una soddisfazione che da sola vale tutta la campagna elettorale». «Bossi ha chiesto a tutti noi di votare Reguzzoni - incalza un altro leghista della prim'ora Matteo Brigandì - e noi siamo d'accordo» perché «la Lega non sta più facendo la Lega» e perché «non vogliamo morire fascisti».