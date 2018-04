Morta la mamma, Bossetti vuole partecipare ai funerali «Chiederemo il permesso»

Morta la mamma di Massimo Bossetti​

vuole partecipare aidella mamma,, morta a 70 anni dopo una lunga malattia, che si svolgeranno martedì mattina in forma strettamente privata.L'avvocato Claudio Salvagni, uno dei difensori dell'uomo condannato in secondo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio, presenterà domani alla Corte d'assise d'appello di Brescia un'istanza.Già nei giorni scorsi Bossetti aveva fatto vista alla madre con il consenso dei giudici bresciani competenti anche sul suo regime di detenzione in pendenza del giudizio della Cassazione. Il muratore aveva partecipato anche al funerale di suo padre, Giovanni, morto nel giorno di Natale del 2015.