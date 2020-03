Borrelli ha la febbre, salta la conferenza stampa: sottoposto a nuovo tampone per il coronavirus

ROMA - Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha accusato questa mattina sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Secondo quanto si apprende, al commissario è stato fatto un nuovo tampone per il coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l'esito dell'esame. Intanto, la conferenza stampa prevista per le 18 è stata annullata.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, muore a Londra ragazzo di 19 anni. Era nato ad un passo dalle Marche

Coronavirus, nelle Marche tremila positivi e seimila in isolamento/ La mappa interattiva dei contagi provincia per provincia

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA