Bologna, incidente in tangenziale: esplode autocisterna di Gpl e crolla ponte, almeno due morti e decine di feriti. Chiusa A14

Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora parziale, è di due morti e almeno 70 feriti di cui 2 gravissimi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili, forse gpl, e alcune auto.



Borgo Panigale, il momento dell'esplosione in tangenziale: doppio boato, poi le fiamme





Terribile incidente in A4: furgone contro tir, scoppia la bombola di gas. Due morti



Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Nella zona sono anche scoppiati i vetri di molte abitazioni. L'incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato dall'esplosione. , Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto.Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili, forse gpl, e alcune auto.Nella zona sono anche scoppiati i vetri di molte abitazioni. L'incidente è successo sul raccordo di Casalecchio che collega l'A1 con l'A14. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente crollato: sulla corsia dell'autostrada c'è un vasto squarcio provocato dall'esplosione.

Lo spegnimento delle fiamme è stato reso difficile dall'elevatissimo calore che rende difficile avvicinarsi. Sarebbero alcune decine anche le auto esplose. Alcuni feriti sono stati colpiti dai detriti. Sono scoppiati i vetri anche di alcune case vicine.

#bologna #BorgoPanigale #PoliziaStradale Queste le modifiche alla viabilità a causa del grave incidente che ha coinvolto tratto autostradale e tangenziale pic.twitter.com/eMzi8QHTL6 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 agosto 2018

Stava probabilmente trasportando gpl l'autocisterna scoppiata poco prima delle 14 a Borgo Panigale sull'A14. Lo ha detto l'ingegner Giovanni Carella, coordinatore emergenze dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna. «L'onda d'urto è stata violentissima - ha detto - molti feriti, infatti, hanno ferite da taglio per i vetri scoppiati. È crollato il viadotto dell'autostrada, la deflagrazione è stata molto violenta e ha squarciato le lamiere dell'autocisterna che molto probabilmente trasportava Gpl. Le fiamme si sono alzate altissime ma sono state domate abbastanza presto».



Poco prima delle 17 è stato spento l'incendio scatenatosi all'altezza del km 4.800, direzione Sud del Raccordo Autostradale Bologna Casalecchio, dopo l'esplosione di un'autocisterna che, molto probabilmente, secondo i Vigili del Fuoco, stava trasportando gpl. L'incendio ha causato un morto accertato e una settantina di feriti - come conferma la polizia di Stato - ed è stato provocato da un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Si è verificato intorno alle 14 e 30 circa, con tamponamento multiplo e conseguente incendio di un mezzo che trasportava una cisterna con materiale infiammabile. Gli specialisti dei soccorsi rimasti sul posto cercano di capire se ci sono altre vittime ancora non individuate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA