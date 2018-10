Bora, tragedia sfiorata: persiana sfonda il tetto di un'auto in sosta

di E.B.

TRIESTE - Attimi di panico nel rione di San Giacomo: a causa delle forti raffiche di, unasi è staccata dalla finestra di un edificio ed è precipitata sul tetto di un'auto in sosta. L'impatto è stato così violento che la persiana lo ha letteralmente perforato. Fortunatamente il veicolo non era occupato e non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.