Bomba esplode davanti a un negozio, feriti l'attentatore e due ragazzi

di Patrizia Panico

NAPOLI - Boato nella notte, bomba davanti alla saracinesca di un negozio. Un forte boato ha spezzato il silenzio e la tranquillità di questa notte. L’esplosione è avvenuta pochissimi minuti prima dell’una davanti ad un negozio lungo via Mazzini, arteria che collega i confini di Pollena Trocchia - territorio dove è avvenuta l’esplosione - e Sant’Anastasia, nel Napoletano.La deflagrazione, fortissima, è stata avvertita per un raggio di alcuni chilometri. L’esplosione ha danneggiato l’ingresso dell’attività e ferito colui il quale ha materialmente piazzato la bomba. Feriti anche due ragazzi estranei alla vicenda che erano in auto poco distanti dal punto di deflagrazione.I carabinieri della tenenza di Cercola, insieme a quelli della sezione operativa di Torre del Greco, hanno già fermato i tre presunti responsabili.L’esecutore materiale è ricoverato e non è in pericolo di vita. I due giovani, lievemente feriti, sono stati già dimessi.