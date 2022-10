Bomba d'acqua, mamma e bimbo di 3 anni intrappolati nel seminterrato allagato

Maltempo e bomba d'acqua nel Salento, tanti danni ma poteva andare peggio. Una mamma e suo figlio di soli tre anni vivi per miracolo. Giovedì scorso, la donna era nella sua casa di Tricase con il piccolo, quando la prorompente ondata di acqua ha sfondato il portone del seminterrato in cui abita: per fortuna l’inquilino del piano superiore gli ha aperto la porta del proprio appartamento, consentendo loro di mettersi in salvo, ma la paura è stata davvero tanta. È accaduto anche questo nella tarda sera di giovedì durante il nubifragio che ha colpito la cittadina.

Bomba d'acqua in Puglia: terrore per mamma e figlio



Tricase mostra ancora i tremendi effetti di una bomba d’acqua che ha colpito tutti i rioni e le frazioni (Lucugnano e Depressa), anche se in maniera particolare la zona del mercato settimanale, completamente in ginocchio, con tante strade, abitazioni, locali e cantine allagate contemporaneamente. Basta percorrere le strade dei rioni di Caprarica e Sant’Antonio per vedere famiglie intere contare i danni, allontanare l’acqua e il fango accumulati nelle auto, nelle cantine e nelle abitazioni.