Bomba d'acqua e grandine su Roma: tuoni, fulmini e forti affiche di vento sulla Capitale

#Roma #maltempo - Via Salaria rallentamenti altezza Via della Marcigliana per presenza di alberi sulla carreggiata#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 2, 2019

Bomba d'acqua e grandine su Roma. Un pesante temporale si è abbattuto improvvisamente sulla Capitale. Tuoni, fulmini, fortissime raffiche di vento hanno accompagnato pioggia e grandine. Un nubifragio durato pochi minuti.Arrivano notizie sulle prime conseguenze dovute al maltempo. Come riporta in tweet Luceverde si segnalano in via Salaria rallentamenti all'altezza di via della Marcigliana per presenza di alberi sulla carreggiata.