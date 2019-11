Ex collaboratrice di Wanna Marchi catturata da carabinieri travestiti da medici e infermieri a Bologna

BOLOGNA - Già collaboratrice di Wanna Marchi, è stata arrestata Milva Magliano, 58enne bolognese che fu collaboratrice della teleimbonitrice e che con lei venne coinvolta nei primi anni Novanta nell'inchiesta per la bancarotta fraudolenta di una delle società dell'allora venditrice di creme “scioglipancia” e di “numeri del lotto sicuri”.

I carabinieri della Compagnia di San Lazzaro hanno eseguito un ordine di carcerazione per un cumulo di pena di 4 anni, 6 mesi e 15 giorni per bancarotta fraudolenta e concorso in ricettazione. Nel provvedimento c'è anche la condanna al pagamento di una multa di 1.100 euro.

Irreperibile da circa sei mesi, è stata rintracciata all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dai militari che, per sorprenderla, hanno indossato un camice e si sono travestiti da infermieri del reparto, dove la donna ieri pomeriggio aveva appuntamento per una visita. Quando i militari, terminati gli accertamenti sanitari, si sono qualificati per arrestarla, la 58enne ha avuto uno svenimento. Attualmente è ancora in ospedale, piantonata in stato di arresto.

