Operaio muore folgorato mentre lavora sulla linea elettrica della ferrovia

BOLOGNA - Un operaio di 56 anni, originario di Napoli, è morto folgorato la scorsa notte mentre lavorava per una ditta appaltatrice, la Sifel, in area ferroviaria, per la manutenzione della linea elettrica nei pressi di 'bivio Navile', alla periferia di Bologna.



Per accertare cause e dinamica precisa dell'incidente è stata avviata un'inchiesta interna da parte delle Ferrovie, oltre alle indagini avviate dalla Polizia Ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana - in una nota - esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40: l'uomo sarebbe stato folgorato da una forte scarica durante lavori di manutenzione della linea nel nodo di Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA